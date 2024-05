Zu dieser Meldung liegt uns noch kein Bildmaterial vor. (Deutschlandfunk )

Die Polizei sprach von bis zu 4.500 Teilnehmern. Sie versammelten sich auf der Place de la République. In New York forderte Frankreichs UNO-Botschafter de Rivière ein Durchgreifen des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen. Um ein Ende des israelischen Militäreinsatzes im Süden des Gazastreifens zu erreichen, dürfe das Gremium nicht nur reden, sondern müsse handeln, sagte er vor einer Dringlichkeitssitzung. - Unterdessen setzte Israel seine Militäreinsätze gegen die Terrororganisation Hamas in Rafah fort. Dabei seien erneut zahlreiche Menschen ums Leben gekommen, hieß es aus dem Gazastreifen. Am Sonntagabend waren 45 Menschen in einem Flüchtlingslager getötet worden.

Diese Nachricht wurde am 29.05.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.