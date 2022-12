Die Stadt in den Anden ist Ausgangspunkt für Touren zur berühmten Inka-Ruinenstadt Machu Picchu. Der peruanische Tourismusminister Helguero sagte, 4.500 Urlauber und andere auswärtige Personen seien bereits über den wieder geöffneten Flugplatz aus Cusco ausgeflogen worden. Die Situation von Menschen in Machu Picchu sei schwieriger,weil die Zugstrecke dorthin beschädigt sei. Eine größere Touristengruppe habe bereits fast 30 Kilometer zur nächsten Stadt laufen müssen.

In Cusco und zahlreichen weiteren Städten hatte es in den vergangenen Tagen teils gewaltsame Demonstrationen gegeben. Sie richteten sich gegen die Absetzung von Präsident Castillo vor eineinhalb Wochen. Dieser hatte vergeblich versucht, einem Amtsenthebungsverfahren zuvorzukommen, indem er das Parlament für aufgelöst erklärte und per Dekret regieren wollte.

