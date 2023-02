Australien

Viele Menschen verfolgten die Trauerfeier für Kardinal Pell über Leinwände im Freien vor der St. Mary's Cathedral in Sydney. (dpa/ AP / Rick Rycroft)

Der vor drei Wochen in Rom gestorbene Pell war der ranghöchste Geistliche in der katholischen Kirche, der je wegen Kindesmissbrauchs verurteilt wurde. Am Rande der Trauerfeier kam es zu Protesten. Die Polizei schirmte Trauernde und Protestierende voneinander ab. Tausende Menschen verfolgten die Trauerfeier, etliche davon im Freien vor der Kathedrale. Der australische Premierminister Albanese und der Regionalpremier des Bundesstaates New South Wales, Perrottet, nahmen nicht an der Messe teil. Die australische Regierung hatte schon kurz nach Pells Tod ein Staatsbegräbnis ausgeschlossen.

Diese Nachricht wurde am 02.02.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.