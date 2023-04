Die iranischen Behörden nutzen Kameraüberwachung gegen Fruen ohne Kopftuch (Getty Images / Anadolu Agency / Fatemeh Bahrami)

Allein in der Provinz West-Aserbaidschan seien tausende Frauen per SMS angeschrieben worden, weil sie im Straßenverkehr mutmaßlich gegen die Kleidungsregeln verstoßen hätten, berichtete die Zeitung "Etemad". Zudem ordneten die Behörden des Regimes demnach die Schließung von 80 Geschäften an, in denen die Kopftuchregeln missachtet worden sein sollen. Im Herbst brach im Land ein Aufstand infolge des Todes einer jungen Frau aus, die wegen eines Verstoßes gegen die Kopftuchpflicht von der sogenannten Sittenpolizei festgenommen worden war.

