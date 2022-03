Tausende Menschen werden aus Kiew und Umgebung evakuiert. (Efrem Lukatsky/AP/dpa)

Wie der ukrainische Präsidenten Selenskyj mitteilte, werden derzeit rund 18.000 Menschen aus der Hauptstadt Kiew und den umkämpften Städten in der Nähe in Sicherheit gebracht. Die Bemühungen seien Teil umfassender Evakuierungsversuche über mehrere Fluchtkorridore innerhalb der Ukraine. Auch aus der Stadt Sumy im Nordosten des Landes haben sich nach Angaben des dortigen Bürgermeisters bereits Zivilisten in Privatautos auf den Weg gemacht.

Die Ukraine und Russland hatten nach Angaben aus Kiew eine zwölfstündige Feuerpause für mehrere Städte vereinbart, darunter auch Enerhodar, Mariupol und Wolnowacha. Sie soll bis 20 Uhr unserer Zeit gelten. Es gibt aber bereits Meldungen über Zwischenfälle.

In der belagerten Hafenstadt Mariupol verschlechtert sich die Lage zunehmend. Nach Angaben des Deutschen Roten Kreuzes müssen viele Menschen seit Tagen ohne fließendes Wasser und Heizung auskommen.

