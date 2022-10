Frankreichs Präsident Emmanuel Macron (picture alliance / AP/ Sean Kilpatrick)

Die Linkspartei mobilisiert schon seit längerem für den "Marsch gegen das teure Leben und das Nichtstun in der Klimakrise". Mit Bussen sollen Demonstrierende aus ganz Frankreich in die Hauptstadt gebracht werden. Die Inflation ist zwar aufgrund milliardenschwerer Hilfen und eines Energiepreisdeckels in Frankreich noch deutlich niedriger als in anderen europäischen Ländern. Wegen Streiks von Raffinerie-Personal herrscht aber derzeit an zahlreichen Tankstellen Spritmangel.

Im Élyséepalast befürchtet man, die Spannungen könnten in eine ähnliche Unruhewelle münden wie die Gelbwesten-Proteste 2018 und 2019.

