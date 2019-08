Die Sängerin Taylor Swift ist zu einer Vorkämpferin für die Rechte der LGBTQ-Bewegung (übersetzt: Lesben, Schwule, Bisexuelle, Transgender, Queere) geworden, nachdem sie wegen ihrer politischen Zurückhaltung lange kritisiert worden war.

Vor allem während des US-Präsidentschaftswahlkampfs 2016 hatten Kritiker Swift vorgeworfen, sich nicht vehement genug gegen sexistische Äußerungen des damaligen Präsidentschaftskandidaten Trump geäußert zu haben.



Ihr früherer Mangel an Engagement sei "verheerend gewesen", sagte die Sängerin dem "Vogue"-Magazin. Sie sei "am Boden zerstört gewesen", als sie dies erkannt habe. Mittlerweile fühle sie sich verpflichtet, für die LGBTQ-Bewegung einzutreten, weil bislang "im Grunde jedem seine Rechte abgesprochen werden, der kein heterosexueller weißer Cisgender-Mann ist". Mit Cis-Gender-Mann sind Männer gemeint, deren Geschlecht zum Zeitpunkt der Geburt mit ihrer später entwickelten Geschlechtsidentität zusammenfällt.

Taylor Swift startet Petition

Swift schildert in dem Interview ein Gespräch mit ihrem Kollegen Todrick Hall, das sie sehr bewegt hat: "Vor ein oder zwei Jahren saßen Todrick und ich im Auto und er fragte mich: ‚Was würdest du tun, wenn dein Sohn schwul wäre?‘ Die Tatsache, dass er mich das fragen musste, hat mich schockiert und mir klar gemacht, dass ich meine Position nicht klar und nicht laut genug ausgedrückt habe."



Swifts neuestes Musikvideo "You need to calm down" zeigt einige der bekanntesten Prominenten der amerikanischen Queer-Szene und endet mit der Aufforderung an die Fans, eine Petition zu unterzeichnen, um die LGBTQ-Rechte zu unterstützen. Das Video wurde in den sozialen Medien gelobt, aber auch kritisch aufgefasst. Man warf Swift unter anderem vor, ihr Engagement allein für ihr eigenes Image nutzen zu wollen.