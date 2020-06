Bundesinnenminister Seehofer bleibt trotz des Verzichts auf eine Anzeige gegen eine TAZ-Kolumnistin in der Kritik.

Die Leiterin des Grimme-Instituts, Gerlach, sagte im Deutschlandfunk, schon die Androhung einer Strafanzeige sei so zu lesen, dass auf die Pressefreiheit gezielt werde. Mit Seehofers Rückzug sei das Problem nicht gelöst. Der Innenminister habe es allerdings geschafft, sich öffentlichkeitswirksam hinter die Polizei zu stellen.



Zu dem polizeikritischen Text selbst meinte Gerlach, es sei kein guter Weg, in dieser Form zu polarisieren. Es werde ein gesellschaftliches Klima befeuert, in dem sich diejenigen bestätigt fühlten, die gewaltsam gegen Sicherheitskräfte vorgingen.