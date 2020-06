Bundesinnenminister Seehofer verzichtet auf eine Strafanzeige gegen eine Journalistin der "taz" wegen einer polizeikritischen Kolumne.

Das wurde am Vormittag in Berlin offiziell bekannt gegeben. In einer Pressemitteilung erklärte Seehofer, er wolle die Chefredaktion der Zeitung einladen, um mit ihr die Wirkung des Textes zu besprechen. Zudem wolle er sich an den Presserat wenden, betonte der CSU-Politiker. Seehofer hatte sich über eine Kolumne empört, in der Polizisten mit Müll verglichen worden waren.