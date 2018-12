Die "Tageszeitung" hat weitere Details zu einem mutmaßlichen rechten Untergrundnetzwerk aus Bundeswehrsoldaten, Polizisten und Behördenvertretern veröffentlicht.

Ein damit in Verbindung stehender Verein arbeite am Aufbau eines bewaffneten Kommandos, berichtet die "taz" in ihrer Wochenend-Ausgabe. Eine Einheit namens "Defence" habe sich zu mindestens einer Übung getroffen, bei der Mitglieder mit Waffen trainierten. Die Mitglieder hätten diese Waffen auch nach Ende der Übung bei sich getragen, hieß es weiter.



Der Verein habe dem Blatt bestätigt, ein Selbstverteidigungstraining durchgeführt zu haben. Dabei sei mit Attrappen geübt worden. Sachverständige teilten der "taz" auf Grundlage von Fotos allerdings mit, dass es sich sehr wahrscheinlich um scharfe Waffen handle.



Das Training sei von einem ehemaligen Soldaten des Kommando Spezialkräfte der Bundeswehr angeleitet worden, der auch unter dem Decknamen "Hannibal" bekannt sei. Bereits Mitte November hatte die "taz" eine Recherche zu "Hannibal" und seinen Bemühungen veröffentlicht, ein rechtes Untergrundnetzwerk in Deutschland aufzubauen. Zunächst wurde die Berichterstattung nur von wenigen Medien aufgenommen, was für Kritik sorgte. Nach einer gewissen Zeit mehrten sich dann die politischen Stimmen, die Aufklärung forderten.