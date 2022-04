Fußball-Nationalspielerin Sophia Kleinherne (l) aus Deutschland in Aktion gegen Biljana Bradic aus Serbien (Darko Vojinovic/AP/dpa)

Im letzten Pflichtspiel vor der Europa-Meisterschaft verlor das DFB-Team gegen Serbien mit 2:3.

Nach sieben Siegen in sieben Spielen können sich die DFB-Frauen nun erst in den beiden ausstehenden Partien im September für die WM in Australien und Neuseeland qualifizieren.

Erstmals seit ihrer langen Verletzungspause stand Kapitänin Alexandra Popp wieder in der Startelf. Am vergangenen Samstag hatte Popp beim 3:0 gegen Portugal erstmals seit einem Jahr wieder eine halbe Stunde für das Nationalteam gespielt.

Diese Nachricht wurde am 12.04.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.