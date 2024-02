Konzertierte Aktion angekündigt

Das bestätigte ein Sprecher des US-Konzerns Meta der Nachrichtenagentur AFP. An der konzertierten Aktion seien neben Meta die Firmen Adobe, Google, Microsoft, OpenAI und Tiktok beteiligt. Laut der " Washington Post " zielt das Abkommen darauf ab, Werkzeuge zur Identifizierung, Kennzeichnung und Kontrolle von KI-generierten Inhalten zu entwickeln, die auf Wählertäuschung angelegt sind. In diesem Jahr finden noch in zahlreichen Ländern große Wahlen statt, darunter in den USA, Indien und Großbritannien. Das Projekt soll am Freitag auf der Münchner Sicherheitskonferenz vorgestellt werden.