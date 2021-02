Der Chef der Monopolkommission, Jürgen Kühling, hält eine Zerschlagung großer Techkonzerne wie Amazon oder Facebook für unwahrscheinlich.

Die US-Kartellaufsicht prüfe zwar eine Regulierung, wahrscheinlich werde es in dem langwierigen Verfahren allerdings nur auf Zugeständnisse der Großkonzerne hinauslaufen, sagte Kühling im Deutschlandfunk. Die gesetzlichen Grundlagen für eine derart tiefgreifende Regulierung seien in den USA nicht ausreichend. Eine Zerschlagung sei außerdem auch nur als Ultima Ratio denkbar.



Dass die großen Techkonzerne starke Geschäftsmodelle hätten, dürfe nicht zu deren Nachteil ausgelegt werden, erklärte Kühling weiter. Eine Regulierung auf dem digitalen Markt sei dennoch notwendig. Es brauche ein schlagfertiges Kartellrecht, damit andere Anbieter zumindest eine Chance neben den großen Playern hätten.

Auch EU beabsichtigt keine Zerschlagung

Auch die EU hatte sich zuletzt zurückhaltend zu einer Zerschlagung mächtiger Internet-Konzerne wie Google oder Facebook geäußert. EU-Binnenmarktkommissar Breton sagte der Zeitung "Welt am Sonntag", in Brüssel werde das zwar diskutiert, doch habe das mit den tatsächlichen Überlegungen in der EU-Kommission nichts zu tun.



Internetkonzerne wie Google, Amazon oder Facebook sind wegen ihres Umgangs mit Nutzerdaten und kleineren Konkurrenten seit Jahren im Visier der Wettbewerbsbehörden.

Diese Nachricht wurde am 06.02.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.