Ein neuartiges Transportsystem des Unternehmens "Virgin Hyperloop" hat in den USA seine erste bemannte Testfahrt absolviert.

Zwei Mitarbeiter rasten in einer sogenannten Hyperloop-Kapsel in der Wüste von Nevada in 15 Sekunden durch eine 500 Meter lange Röhre. Damit sei ein wichtiger Sicherheitstest abgeschlossen worden, teilte das Unternehmen mit. Ziel sei, den Transport von Menschen und Gütern zu revolutionieren.



Hyperloop soll in Zukunft Geschwindigkeiten von 1000 Kilometern pro Stunde ermöglichen. Die Idee zu der Technologie stammt von Tesla-Gründer Elon Musk.

Diese Nachricht wurde am 09.11.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.