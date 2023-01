Gesundheit

Atemwegserkrankungen nahmen im Jahr 2022 deutlich zu. (dpa picture alliance / Klaus Rose)

Mit durchschnittlich 19 Fehltagen pro Erwerbstätigem seien die bei ihr versicherten Beschäftigten so lange krank gewesen wie noch in keinem Jahr seit Beginn der Auswertungen, teilte die TK in Hamburg mit. Der bisherige Höchstwert mit durchschnittlich 15,5 Fehltagen wurde 2018 festgestellt. Verantwortlich für die außergewöhnlich starke Zunahme waren Atemwegserkrankungen wie Erkältung, Grippe und Bronchitis.

Die Zahlen wurden den Angaben zufolge auf der Basis von rund 5,5 Millionen bei der TK versicherten Erwerbstätigen erhoben und geben den Stand von Januar 2023 wieder.

Diese Nachricht wurde am 24.01.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.