Zeitarbeiter sind laut einem Bericht der Techniker Krankenkasse häufiger krank als andere Beschäftigte.

2019 waren sie für durchschnittlich 20,6 Tage krankgeschrieben. Das sind knapp sechs Tage mehr als andere Arbeitnehmer. Als Grund dafür nannte die Krankenkasse körperlich besonders belastende Aufgaben in der Logistikbranche, in der überdurchschnittlich viele Zeitarbeiter eingesetzt würden.



In einer ergänzenden Befragung der TK unter 1400 Zeitarbeitern gaben 44 Prozent an, sie seien unzufrieden mit ihrer Arbeitssituation. Als besonders belastend empfinden sie demnach Lärm, eine schlechte Haltung, Schichtarbeit oder lange Bildschirmarbeitszeit.