Deutschland verliert bei der technischen Entwicklung zur vierten industriellen Revolution an Boden.

Zu diesem Schluss kommt das Europäische Patentamt in einer heute veröffentlichten Studie. Zwar meldet die Bundesrepublik nach wie vor mehr Patente in diesem Feld an, als jedes andere europäische Land, im internationalen Vergleich fällt Deutschland aber zurück.



Als vierte industrielle Revolution werden die Umwälzungen der Wirtschaft durch die technischen Entwicklungen bezeichnet. Das internationale Patentaufkommen ist in diesen Bereichen in den vergangenen Jahren rapide gestiegen.



Von den fast 40.000 im Jahr 2018 angemeldeten internationalen Patentfamilien stammten 2.051 aus Deutschland. Das ist zwar fast jede dritte aus Europa, doch weltweit reicht es nur für Platz 5 hinter den USA, Japan, China und Südkorea.

