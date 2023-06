Im Europapark in Rust hat ein Feuer einen Großeinsatz ausgelöst. (IMAGO / Einsatz-Report24 / IMAGO / Christina HäuÃüler)

Gesicherte Einschätzungen dürften jedoch einige Wochen an Arbeit in Anspruch nehmen, teilten die Ermittler mit. Der Brand war gestern in einem Technikraum ausgebrochen. Zwei Feuerwehrleute waren leicht verletzt worden. Alle rund 25.000 Besucher mussten das Gelände verlassen. Heute wurde der Freizeitpark wieder geöffnet.

Diese Nachricht wurde am 20.06.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.