Ob Munich Sound, Can oder Kraftwerk - Techno war da, bevor der Begriff geprägt wurde. Elektronische Tanzmusik aus Deutschland war lange tonangebend in Europa und prägte eine ganze Generation. Der Kulturwissenschaftler Christian Arndt, selbst Fan seit den Anfängen in den 80er-Jahren, dokumentiert in seinem Buch "Electronic Germany" die Geschichte und Entwicklung von Techno. 10 Jahre hat er recherchiert und die prägenden Musiker*innen und Produzent*innen befragt.

Wir haben noch länger mit Christian Arndt gesprochen - hören Sie hier die Langfassung des Corsogesprächs

Kulturwissenschaftler Christian Arndt (Helmut Fricke)"Besonders die Klänge der 70er-Jahre aus Deutschland haben die Welt überrascht und waren sehr einflußreich", sagte Arndt im Deutschlandfunk. Vor allem in den Wendejahren habe dieses Genre dazu beigetragen, ein sehr euphorisches Lebensgefühl zu transportieren, das es vorher so nicht gab. "Techno zelebriert Gemeinschaft von Gleichgesinnten im Takt von 125 bis 135 BPM."

Die Identitätsstfitende Qualität dieses Genre sei allerdings über die Jahre verloren gegangen: "Techno ist, was manche auch der EU vorwerfen, ein bißchen am eigenen Erfolg gescheitert. Es ist so zu einer Massenbewegung geworden, dass es aus dem Ruder lief."

Christian Arndt: "Electronic Germany"

Edel Books Hamburg, 2019. 240 Seiten, 24,95 €