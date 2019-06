Die Berlin-Ausstellung im Humboldt-Forum hat ihr erstes Exponat: Die Tresortür des ehemaligen Wertheim-Kaufhauses und legendären Techno-Clubs "Tresor" in Berlin-Mitte.

Die Stiftung Humboldt Forum und "Kulturprojekte Berlin" erklärten, die Tresortür stehe wie kaum ein anderes Teil "für die bewegte Geschichte der Stadt über die letzten einhundert Jahre". Die Stahltür wiegt 3,5 Tonnen und sicherte den Tresorraum des 1897 gegründeten Kaufhauses Wertheim am Leipziger Platz.



1937 wurde das Warenhaus von den Nationalsozialisten enteignet und im Zweiten Weltkrieg durch Bomben zerstört. Nachdem das Gebäude in den 1950er Jahren abgerissen wurde, blieb nur eine Baracke übrig, in der sich der Eingang zu den Tresorräumen verbarg. Nach der Wende von 1989 wurde der ehemalige Tresorraum mit den historischen Schließfächern als Techno-Club entdeckt. Er galt fortan als Sinnbild des neuen Berlins, bis er 2005 geschlossen wurde.



Bis die Berlin-Ausstellung zugänglich ist, dauert es allerdings länger als geplant. Die eigentlich für November geplante Eröffnung des Humboldt-Forums verzögert sich durch Probleme beim Bau der Heiz- und Kühlanlagen. Das Humboldt-Forum im weitgehend wiederaufgebauten Berliner Hohenzollern-Schloss soll als Museums- und Kulturzentrum dienen.