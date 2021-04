Die EU-Kommission will die Entwicklung im Bereich Künstlicher Intelligenz regulieren.

Dazu legte sie einen Gesetzentwurf vor, der eine Reihe von KI-Anwendungen verbietet oder beschränkt. Betroffen sind unter anderem kritische Infrastruktur wie der Verkehrssektor, Programme zur Personaleinstellung oder die Bewertung der Kreditwürdigkeit. So soll verhindert werden, dass etwa eine Software bestimmte Bewerbungen bei Einstellungsverfahren ohne objektiven Grund aussortiert. Biometrische Identifikation im öffentlichen Raum, etwa an Bahnhöfen, würde nur in engen Grenzen und nach behördlicher Genehmigung erlaubt - etwa bei der Suche nach einem vermissten Kind oder einem drohenden Terroranschlag. Technologien wie das Sozialkredit-System aus China, das regelkonformes Verhalten belohnt und Fehlverhalten bestraft, werden dem Gesetzentwurf zufolge untersagt.



Von den meisten KI-Anwendungen - wie Spam-Filtern oder Computerspielen - gehen nach Ansicht der EU-Kommission allenfalls geringe Risiken aus. Ähnliches gilt demnach für Autonomes Fahren.

Diese Nachricht wurde am 22.04.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.