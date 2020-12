Kanada will im übernächsten Jahr eine Digitalsteuer einführen.

Dies gab die kanadische Finanzministerin Freeland in Ottawa bekannt. Nach ihren Angaben sollen so umgerechnet 2,6 Milliarden US-Dollar über fünf Jahre eingenommen werden. Freeland sagte, mit der Digitalsteuer werde man sicherstellen, dass große multinationale Technologiekonzerne wie jedes andere Unternehmen im Land einen fairen Beitrag leisteten.



Im vergangenen Juli hatte bereits Frankreich eine Digitalsteuer eingeführt; im November gingen dort erste Bescheide an große Konzerne. Die USA, wo die meisten Internet-Riesen ihre Stammsitze haben, lehnen eine solche Steuer ab und drohen mit Strafzöllen. Unter dem Dach der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung - OSZE - verhandeln derzeit zahlreiche weitere Staaten über die internationale Einführung einer Digitalsteuer.

