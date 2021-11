Ted Herold, hier im Jahr 1987 vor einem Elvis-Poster (picture-alliance/ dpa)

Trotz eines größeren Einsatzes der Feuerwehr konnten sie nur noch tot geborgen werden. Nun ermittelt die Kriminalpolizei. Herold wurde 79 Jahre alt, seine Frau 48 Jahre.

Harald Schubring, so Herolds bürgerlicher Name, war in den Sechzigern ein großer Star in der deutschen Musikszene. Größter Erfolg des Sängers, der als "deutscher Elvis Presley" vermarktet wurde, war damals der Titel "Moonlight". Herold veröffentlichte zahlreiche Alben, stand unter anderem mit Udo Lindenberg zusammen auf der Bühne und trat in zahlreichen Fernsehveranstaltungen auf.

