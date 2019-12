Zwölf Musikerinnen und Musiker umfasst die Tedeschi Trucks Band, darunter gleich zwei Schlagzeuger. Slidegitarrenmeister Derek Trucks und Sängerin/Gitarristin Susan Tedeschi entführten die Zuhörerinnen und Zuhörer in Bochum ansatzlos auf eine musikalische Zeitreise: Sofort spielten die beiden Trommler aufs Engste miteinander verzahnt, sofort sang der dreistimmige Chor im Gospelstil, sofort verzückte Derek Trucks mit den Soli auf seiner Gibson SG, die ebenso lyrisch klingt wie seine Skalen und Linien von indischer Musik beeinflusst sind. Seine Frau Susan Tedeschi sang voller Gefühl Songs vom aktuellen Album ,Signs’ wie auch eigene Klassiker oder handverlesene Coversongs.

Aufnahme vom 14.4.2019 aus dem RuhrCongress, Bochum

Tedeschi Trucks Band

Susan Tedeschi, Gesang/Gitarre

Derek Trucks, Gitarre

Brandon Boone, Bass

Tyler Greenwell, Schlagzeug

J. J. Johnson, Schlagzeug

Gabe Dixon, Keyboards, Hammond

Kebbi Williams, Saxofon

Ephraim Owens, Trompete

Elizabeth Lea, Posaune

Mike Mattison, Gesang

Mark Rivers, Gesang

Alecia Chakour, Gesang

Teil Zwei am 27.12.2019 um 21.05 Uhr in "On Stage" Tedeschi Trucks Band „Let's go get stoned“

Das vollständige Konzert hören Sie hier: Tedeschi Trucks Band live@Bochum 2019 (131:55)