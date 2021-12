Der Generaldirektor der WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, kritisiert die Boosterimpfungen für alle in reichen Ländern. (picture alliance / dpa / Bernd von Jutrczenka)

Da Millionen Menschen weltweit noch auf ihre erste Impfdosis warteten, bestehe die Gefahr, dass die Ungleichheit verstärkt werde, sagte WHO-Chef Tedros in Genf. Die WHO sei nicht grundsätzlich gegen Auffrischungen, aber wenn auch Menschen mit einem geringem Gesundheitsrisiko eine Auffrischungsimpfung erhielten, gefährde dies in anderen Ländern das Leben von Menschen mit hohem Risiko. Zudem gebe es keine Nachweise, dass Boostern gegen die Omikron-Variante helfe.

Nach Tedros' Angaben sind in rund 40 Ländern weniger als zehn Prozent der Bevölkerung geimpft. Knapp 100 Länder hätten noch nicht die Marke von 40 Prozent erreicht, die die WHO als Ziel bis Ende dieses Jahres ausgegeben hat.

Diese Nachricht wurde am 15.12.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.