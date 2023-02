Erdbeben-Katastrophe in der Türkei und Syrien

Kahramanmaras in der Türkei: Menschen und Maschinen versuchen, Überlebende unter den Trümmern nach dem Erdbeben zu finden. (AFP / OZAN KOSE)

Zwei Tage nach der Katastrophe schwindet die Hoffnung, angesichts der winterlichen Temperaturen noch Überlebende unter den Trümmern zu finden. Von einem Wettlauf gegen die Zeit sprach der Chef der Weltgesundheitsorganisation, Tedros. Auch die Nacht hindurch wurde mit schwerem Gerät gearbeitet. Spezialisten aus zahlreichen Ländern sind bereits vor Ort, unter anderem auch die Hilfsorganisation I.S.A.R. International aus Deutschland, die mit 42 Teammitgliedern in Kirikhan in der Türkei nach Überlebenden sucht. Ihr Sprecher Braun sagte dem Deutschlandfunk, die Zusammenarbeit vor Ort laufe sehr gut. Die Helfer in der Türkei seien gut vorbereitet. So habe man heute Nacht, über 50 Stunden nach dem Beben, einen 16-jährigen lebend gerettet.

Im Nordwesten Syriens warten viele Betroffene weiter auf Hilfe. Vor allem der Zugang zu den von Regierungsgegnern kontrollierten Gebieten gestaltet sich weiter schwierig. Die UNO prüft nach eigenen Angaben "alle Wege", um humanitäre Hilfe dorthin zu bringen.

Nach jüngsten Angaben stieg die Zahl der bestätigten Todesopfer in der Region auf mehr als 8.700. Zehntausende Menschen wurden verletzt.

Diese Nachricht wurde am 08.02.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.