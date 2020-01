Beim Absturz eines ukrainischen Passagierflugzeugs im Iran sind auch drei Deutsche ums Leben gekommen.

Das teilte das Außenministerium in Kiew mit. An Bord der Maschine waren insgesamt 176 Menschen. Nach Angaben der iranischen Nachrichtenagentur Isna ereignete sich das Unglück in der Nähe des Teheraner Imam-Chomeini-Flughafens. Die Boeing 737 der Gesellschaft Ukraine International Airlines - MAU - sei nach dem Start in Richtung Kiew infolge technischer Probleme in Brand geraten.



Wegen des Unglücks kehrte der ukrainische Präsident Selenskyj vorzeitig von einem Besuch im Oman nach Kiew zurück. Dort wurde ein Krisenstab eingerichtet.