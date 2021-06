Vor dem für heute angesetzten Prozessbeginn gegen die Deutsch-Iranerin Nahid Taghavi in Teheran haben Bundespolitiker deren sofortige Freilassung gefordert.

Außenminister Maas müsse sich mit Nachdruck dafür einzusetzen, teilte die FDP-Bundestagsfraktion mit. Der stellvertretende Vorsitzende des Bundestags-Rechtsausschusses, der CDU-Politiker Hirte, erklärte, er beobachte das Verfahren sehr genau. Taghavi sei keine Gefährdung der nationalen Sicherheit des Irans. Die 66-jährige Architektin aus Köln ist seit acht Monaten in Haft. soll unter anderem Propaganda gegen den Staat betrieben haben. Amnesty International verdächtigt den Iran, sie als Druckmittel im Zusammenhang mit einem Gefangenenaustausch zu benutzen.



Nach Angaben ihrer Tochter wurde sie im vergangenen Herbst von der iranischen Revolutionsgarde verschleppt und ins berüchtigte Evin-Gefängnis am Rand von Teheran gebracht. Ihr wird vorgeworfen, ein "Sicherheitsrisiko" zu sein. Sie war auf Verwandtenbesuch gewesen. Seit 15 Jahren pendelt Taghavi zwischen dem Iran und Deutschland. "Meine Mutter hat insgesamt 194 Tage in Isolationshaft verbracht und war dort den sogenannten weißen Foltermethoden ausgesetzt", sagte Mariam Claren dem Portal "amnesty.de". Vor dem G7-Gipfel in Cornwall unterstützte sie Forderungen, wonach sich die Staats- und Regierungschefs bei ihrem Treffen mit den Gefangenen im Iran beschäftigen sollten.



Taghavi ist nicht die einzige Person mit deutscher und iranischer Staatsbürgerschaft, die im Iran laut Bundesregierung aus politischen Gründen in Haft ist - unabhängig davon, ob es sich tatsächlich um politische Aktivisten und Aktivistinnen handelt. Eine mündliche Anfrage des Grünen-Bundestagsabgeordneten Nouripour an die Bundesregierung im November hatte ergeben, dass sich neben Taghavi drei weitere Bundesbürger im Gefängnis befinden. Personen mit doppelter Staatsbürgerschaft werden von iranischen Behörden beim Aufenthalt im Iran ausschließlich als iranische Staatsangehörige behandelt. Eine Unterstützung in konsularischen Angelegenheiten durch die Deutsche Botschaft sei nicht möglich, heißt es beim Auswärtigen Amt.

