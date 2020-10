Eine deutsche Staatsbürgerin ist nach Angaben von Menschenrechtlern im Iran unter dem Vorwand der Gefährdung der Sicherheit verhaftet worden.

Die Deutsch-Iranerin Nahid Taghavi sei am vergangenen Freitag in ihrer Teheraner Wohnung festgenommen worden und sitze jetzt in Einzelhaft im Evin-Gefängnis, teilte die Internationale Gesellschaft für Menschenrechte in Frankfurt am Main mit. Sie beruft sich auf die Tochter Taghavis. Die 66-jährige Architektin setzt sich den Angaben zufolge für Frauenrechte und Meinungsfreiheit im Iran ein. Die gebürtige Iranerin lebe seit 1983 in Köln und besitze seit 2003 die deutsche Staatsangehörigkeit, hieß es weiter. Seit 15 Jahren pendele sie zwischen Deutschland und dem Iran.

Diese Nachricht wurde am 23.10.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.