In der iranischen Hauptstadt Teheran hat der Prozess gegen die deutsch-iranische Menschenrechtsaktivistin Nahid Taghavi begonnen.

Das meldet die Nachrichtenagentur AFP. Demnach wird Taghavi "Gefährdung der staatlichen Sicherheit" vorgeworfen. Die 66-Jährige wurde im vergangenen Oktober in ihrer Teheraner Wohnung festgenommen und sitzt seitdem in der Hauptstadt im Evin-Gefängnis in Einzelhaft. Sie besitzt neben der iranischen auch die deutsche Staatsangehörigkeit. Taghavi hat sich insbesondere für Frauenrechte eingesetzt.

Diese Nachricht wurde am 29.04.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.