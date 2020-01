Nach dem Absturz einer Boeing 737-800 nahe Teheran halten westliche Regierungen es für wahrscheinlich, dass die Maschine versehentlich von der iranischen Luftabwehr abgeschossen wurde. Irans Regierung weist das zurück. Die Positionen im Überblick.

Was wir bisher wissen

Die Boeing-Maschine war am Mittwoch kurz nach dem Start in der Nähe des Imam-Chomeini-Flughafens abgestürzt. 176 Menschen kamen ums Leben, unter ihnen Passagiere aus dem Iran, Kanada, Großbritannien, der Ukraine, Afghanistan und Schweden. Entgegen früherer Angaben waren offenbar doch keine Deutschen unter den Opfern. Man habe derzeit "keine entsprechenden Erkenntnisse", heißt es aus dem Auswärtigen Amt.



Der Flugzeugabsturz ereignete sich kurz nach dem iranischen Raketenangriff auf einen internationalen Militärstützpunkt im Irak. Mit den Angriffen, bei denen nach derzeitigem Stand niemand ums Leben kam, reagierte der Iran auf die Tötung des hochrangigen iranischen Generals Soleimani durch die USA Ende vergangener Woche in Bagdad.

Das vermuten die Behörden aus den USA

Laut Medienberichten halten US-Regierungsbeamte einen Abschuss der Passagiermaschine für wahrscheinlich. Die US-Fernsehsender CBS und CNN berichten unter Berufung auf namentlich nicht genannte Regierungsvertreter, Satelliten- und Radardaten wiesen auf den versehentlichen Abschuss des Flugzeugs hin. CBS meldet zudem, Satelliten hätten kurz vor dem Absturz der Maschine den Start von zwei Boden-Luft-Raketen beobachtet.



Die New York Times veröffentlichte ein Video aus dem Iran, das den Moment zeigen soll, in dem eine iranische Rakete ein Flugzeug in der Nähe des Teheraner Flughafens trifft.



US-Präsident Trump hatte sich während einer Pressekonferenz im Weißen Haus gegenüber Medienvertretern zuvor vager geäußert. Er sprach von einem "Verdacht", dass jemand einen Fehler gemacht haben könnte. Es handele sich um eine "tragische Angelegenheit".



Auch der kanadische Premierminister Trudeau hatte in einer Fernsehansprache erklärt, die Maschine sei vermutlich von einer iranischen Rakete abgeschossen worden. Verschiedene Geheimdienstinformationen aber auch Informationen von Verbündeten legten diesen Verdacht nahe, sagte Trudeau. Es handele sich um eine Tragödie, die nicht nur Kanada in Schock versetze. Der Iran verlangte daraufhin, die Informationen zu erhalten, auf die sich Trudeau beruft. Auch der britische Premierminister Johnson stützt die Annahme eines Raketenangriffes.

Das sagen iranische Behörden

Teheran weist die Darstellung zurück. Ein Sprecher der iranischen Regierung warf den westlichen Regierungen "psychologische Kriegsführung" vor. Zudem erklärte die iranische Luftfahrtbehörde, ein Abschuss als Absturzursache sei in dem Fall "wissenschaftlich unmöglich". Es habe sich wahrscheinlich um einen technischen Defekt gehandelt.



Der Iran will nun internationale Ermittlungen zum Absturz des ukrainischen Passagierflugzeugs in der Nähe von Teheran ermöglichen. Der Leiter der nationalen Luftfahrtbehörde erklärte im Staatsfernsehen, neben Experten aus der Ukraine seien auch Fachleute aus Kanada und Frankreich eingeladen. Auch die USA sollten eingebunden werden.



Kanada hat die Teilnahme bestätigt. Unklar ist, inwieweit die verfeindeten Vereinigten Staaten sich auf das Angebot einlassen. Sprecher der US-Behörde für Transportsicherheit und des Herstellers Boeing erklärten, man sei grundsätzlich bereit, sich an Ermittlungen zu beteiligen.

So äußert sich die Ukraine

Kiew zieht bislang vier Versionen in Betracht: Alexej Danilow vom ukrainischen Sicherheitsrat schrieb auf Facebook, es sei möglich, dass die Maschine von einer Rakete des russischen Typs "Tor" getroffen worden sei. Deshalb seien Experten an der Untersuchung beteiligt, die bereits 2014 beim Abschuss des malaysischen Fluges MH17 durch eine Flugabwehrrakete über der Ostukraine ermittelt hätten. Geprüft würden auch ein möglicher Zusammenstoß mit einem Flugobjekt wie etwa einer Drohne, oder ein Triebwerksschaden und auch die Möglichkeit eines Terroranschlags.



Der Luftahrtjournalist Andreas Spaeth sieht bei dem Absturz Ungereimtheiten, warnte aber im Gespräch mit tageschau.de vor vorschnellen Schlüssen: "Da kommen viele Dinge zusammen, die seltsam sind: Soweit wir wissen keine Kommunikation aus dem Cockpit, der plötzliche Absturz ohne vorherige Anzeichen von Problemen, die schnellen, gegensätzlichen Aussagen von iranischer und ukrainischer Seite. Das ist schon mysteriös." Um zu einem Urteil zu kommen, gebe es jedoch noch zu wenige öffentliche Informationen.