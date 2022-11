Proteste im Iran

Seit Wochen gehen Menschen im Iran auf gegen das repressive Regime auf die Straße. (Uncredited / AP / dpa / Uncredited / dpa-Bildfunk)

Innenminister Vahidi sagte im Staatsfernsehen, es handele sich um Mitarbeiter des französischen Geheimdienstes, die sich nun den iranischen Gesetzen stellen müssten.

In der vergangenen Woche war bekannt geworden, dass sich mindestens sieben französische Staatsbürger in iranischer Haft befinden. Seit Mitte September demonstrieren in dem Land regelmäßig Zehntausende gegen den repressiven Kurs der Führung in Teheran und das islamistische Herrschaftssystem. Fast 15.000 Demonstrierende sollen festgenommen und etwa 1.000 von ihnen bereits angeklagt worden sein. Gegen zwei Personen hat es bereits Todesurteile gegeben.

