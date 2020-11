Bundeswirtschaftsminister Altmaier rechnet auch in den kommenden Monaten mit Einschränkungen wegen der Corona-Pandemie. Der CDU-Politiker sagte der Zeitung "Bild am Sonntag", trotz aller Anstrengungen sei eine Wende zum Besseren noch nicht erreicht.

Weiter hob er hervor, dass die Infektionszahlen nach wie vor viel zu hoch seien, sogar sehr viel höher als vor zwei Wochen. Für das Öffnen von Restaurants und Kinos sehe er wenig Spielraum. Ein ständiges Hin und Her von Öffnen und Schließen könne sich Deutschland nicht leisten, meinte Altmaier.



Auch der Deutsche Städte- und Gemeindebund warnt vor einer Lockerung der Corona-Schutzmaßnahmen. Hauptgeschäftsführer Landsberg sagte den Zeitungen der Funke Mediengruppe, die Schließungen in Gastronomie und Kultur seien zwar hart, führten aber zu einer deutlichen Reduzierung der Kontakte. Nur so könnten die Infektionszahlen nachhaltig reduziert werden. Mit Blick auf das morgige Gespräch zwischen Bundeskanzlerin Merkel und den Ministerpräsidenten betonte Landsberg, die Notwendigkeit der Maßnahmen müsse immer wieder kommuniziert werden. Nur wenn die Politik das Vertrauen der Menschen erhalte, werde man gut durch den Winter kommen.

