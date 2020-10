Ökonomen haben Zweifel an der Nachhaltigkeit der staatlichen Nothilfen für die vom anstehenden Teil-Lockdown betroffenen Branchen geäußert.

Zwar sei die Idee zielführend, im November Umsätze in Höhe von bis zu 75 Prozent des Vorjahresmonates zu erstatten, sagte der Direktor des Instituts der deutschen Wirtschaft, Hüther, der "Rheinischen Post". Je länger der Lockdown dauere, dürfe allerdings fraglich sein, ob dies ausreiche. So seien die Gewinnmargen in Gastronomien und konsumnahen Branchen gering. Zudem hätten Einzelhändler keine Aussicht auf Hilfe, obwohl auch ihre Geschäfte leiden würden, wenn in Innenstädten Cafés und Restaurants schließen müssten. Der Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, Fratzscher, erklärte, Menschen änderten ihr Konsumverhalten, um sich vor dem Coronavirus zu schützen. Auch deshalb werde man in den kommenden Monaten zahlreiche Insolvenzen nicht nur in den jetzt unmittelbar betroffenen Branchen sehen.

