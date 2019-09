Trotz des geplanten Teilabzugs der USA aus Afghanistan will die Nato an der Unterstützung der dortigen Sicherheitskräfte festhalten.

Generalsekretär Stoltenberg erklärte nach einem Treffen mit dem amerikanischen Außenminister Pompeo, das Bündnis bleibe diesem Ziel verpflichtet. Die Nato sei in jeder Hinsicht darum bemüht, einen Frieden in Afghanistan zu erreichen. Zugleich verurteilte Stoltenberg die jüngste Gewalt. Bei einem Anschlag in der Hauptstadt Kabul wurden gestern Abend mindestens 16 Menschen getötet; 119 Personen erlitten Verletzungen.