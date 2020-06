Unionsfraktionsvize Wadephul erwartet, dass nach dem US-Präsidentschaftswahlkampf die Spannungen in der Nato abnehmen.

Präsident Trump stehe innenpolitisch erheblich unter Druck, sagte der CDU-Politiker im Deutschlandfunk. Wadephul äußerte die Hoffnung, dass der angekündigte Teilabzug von US-Truppen aus Deutschland nicht die letzte Entscheidung sei. Scharfe Kritik äußerte er an dem unabgestimmen Vorgehen der US-Regierung. So könne man mit einem Verbündeten nicht umgehen. Wadephul sagte wörtlich: "Man sei nicht in einer Show, in der man Bündnispartner versuche zu disziplinieren". Deutschland sei verlässlich, liefere einen zentralen Beitrag zur Landes- und Bündnisverteidiung in Europa. Auch kämpfe man seit 18 Jahren an der Seite der Amerikaner in Afghanistan.



Bundesverteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer übte ebenfalls scharfe Kritik am geplanten Teilabzug der US-Truppen. Die CDU-Politikerin sagte in Berlin, die NATO sei keine Handelsorganisation und Sicherheit sei keine Ware. Damit bezog sie sich darauf, dass Trump den Truppenabzug mit einem zu geringen deutschen Beitrag für die NATO begründet. - Die Verteidigungsminister des Bündnisses beraten heute in einer Videokonferenz über den angekündigten Abzug von US-Soldaten aus Deutschland.