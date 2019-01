Teilchenbeschleuniger in Jordanien Gemeinsam forschen im Nahen Osten

Im Mai 2017 ging in Jordanien die erste Synchrotronstrahlungsquelle auf der arabischen Halbinsel in Betrieb. Die Forschungseinrichtung steht auch Wissenschaftlern aus dem Iran, Israel und Palästina offen und könnte damit auch zur Völkerverständigung in der konfliktreichen Region beitragen.

Von Michael Stang

Hören Sie unsere Beiträge in der Dlf Audiothek