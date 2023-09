Kritik an Bundesregierung

Zwei Verbände der Wohnungswirtschaft nehmen nicht am Gipfeltreffen im Kanzleramt teil. (picture alliance / Rupert Oberhäuser / Rupert Oberhäuser)

Der Spitzenverband der Wohnungswirtschaft, GdW, sowie der Eigentümerverband Haus&Grund kündigten an, nicht an dem Treffen teilzunehmen. In einer gemeinsamen Mitteilung heißt es, angesichts der dramatischen Situation könne es nicht sein, dass in aller Eile wieder nur ein Paket mit kleinteiligen Maßnahmen präsentiert werde. GdW-Präsident Gedaschko sagte, die Baugenehmigungen seien im Juli um mehr als 30 Prozent gegenüber dem Vorjahr eingebrochen, die Kosten liefen völlig aus dem Ruder. Der Präsident von Haus&Grund, Warnecke, betonte, zudem verteuere die Regierung den Neubau mit dem beschlossenen Heizungsgesetz. Beide Verbände kritisierten, bei dem Treffen am Montag zu wenig Rederecht und Einfluss auf die Agenda zu haben.

Die Baubranche leidet nicht zuletzt wegen des Zinsanstiegs unter wachsenden Finanzierungsproblemen.

