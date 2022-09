Tropensturm "Muifa"

Wie der Staatssender CCTV berichtete, sind mehr als 400.000 Menschen betroffen. Außerdem wurden in der benachbarten Provinz Zhejiang 1,2 Millionen Bewohner in Notunterkünfte gebracht. Der Taifun "Muifa" sorgt bereits für Überschwemmungen in mehreren Gebieten im Delta des Jangtse-Flusses. Zudem soll es Erdrutsche gegeben haben. Gestern waren alle Passagierflüge von und nach Schanghai gestrichen worden. Die Arbeit an den Häfen von Schanghai und Ningbo wurden ausgesetzt, die zu den größten Containerhäfen Asiens zählen.

Diese Nachricht wurde am 15.09.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.