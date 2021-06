In Florida wird die Suche nach Verschütteten nach dem Teileinsturz eines Hochhauses durch ein Feuer erschwert.

Es sei extrem schwierig, den Brandherd unter den Trümmern ausfindig zu machen, zu isolieren und zu löschen hieß es von den Behörden im betroffenen Bezirk Miami-Dade. Das Gebäude mit 130 Wohneinheiten war in der Nacht zu Donnerstag teilweise in sich zusammengefallen. Nach Angaben der Rettungskräfte kamen bei dem Unglück mindestens vier Menschen ums Leben, mehrere wurden verletzt. Mehr als 35 Personen konnten bislang aus den Trümmern befreit werden. 159 Menschen gelten noch als vermisst.



Warum das Hochhaus teilweise einstürzte, ist bisher unklar. Vor drei Jahren war das Gebäude inspiziert worden, und in dem Expertenbericht ist von mehreren Mängeln die Rede, unter anderem gab es wohl auch Probleme mit der Struktur des Betons.

Diese Nachricht wurde am 27.06.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.