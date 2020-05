Teilnahme an Corona-Demo

Die FDP-Bundestagsabgeordnete Strack-Zimmermann hat den Chef des thüringischen Landesverbands, Kemmerich, aufgefordert, die Partei zu verlassen.

Hintergrund ist die Teilnahme Kemmerichs an einer Kundgebung gegen die Corona-Beschränkungen gemeinsam mit AfD-Vertretern. Strack-Zimmermann sagte im Deutschlandfunk, Kemmerich habe sich von Rechtsradikalen zum thüringischen Ministerpräsidenten wählen lassen. Statt ein bisschen demütig zu sein, mache er sich jetzt mit Rechtsradikalen gemein. Sie empfinde nicht, dass er noch in der richtigen Partei sei. Kemmerich war wenige Tage nach seiner Wahl als Ministerpräsident zurückgetreten.



Dass Bürger gegen Corona-Auflagen auf die Straßen gingen, sei nicht das Thema, meinte Strack-Zimmermann. Aber wenn bewusst auf Abstandsregeln verzichtet werde, um zu zeigen, dass diese nicht interressierten, dann sei das bedenklich. Freiheitsrechte bedeuteten auch Rücksicht, etwa auf Vorerkrankte oder Menschen in Heimen.