Indien hat offenbar einen Physikstudenten aus Dresden aufgefordert, das Land zu verlassen, nachdem dieser an Protesten gegen das neue Einbürgerungsgesetz teilgenommen hatte.

Der 24-jährige Jakob Lindenthal wurde nach eigenen Angaben am Montag zu einem Gespräch mit der indischen Einwanderungsbehörde vorgeladen. Dort habe man ihm gesagt, dass er wegen seiner "politischen Aktivitäten außerhalb des Campus" gegen die Bedingungen seines Studentenvisums verstoßen habe und deshalb das Land verlassen müsse. Indiens Außenministerium sowie die Ausländerbehörde reagierten zunächst nicht auf Anfragen. Vom Auswärtigen Amt hieß es indes, der Fall sei bekannt.



Der Deutschen Presse-Agentur schrieb Lindenthal, die Ausweisung ärgere ihn, da er gerade ein Forschungspraktikum beginnen wollte. Der Dresdner studierte seit vergangenem Sommer am Indian Institute of Technology-Madras in der Stadt Chennai. Er wollte eigentlich ein Jahr bleiben, wie der Vorsitzende seiner Austauschuniversität, Mahesh Panchagnula, sagte. Nach einem Treffen mit Mitarbeitern der Einwanderungsbehörde habe er die Universität verlassen.



Gemeinsam mit Zehntausenden Indern hatte Lindenthal nach eigenen Angaben in den vergangenen Tagen gegen ein neues Gesetz protestiert, das es vielen illegal eingereisten Migranten aus drei mehrheitlich muslimischen Nachbarländern erleichtert, die indische Staatsbürgerschaft zu erhalten - wenn sie keine Muslime sind. Indische Medien zeigten Bilder und Videos des Studenten, wie er ein Poster mit einem Nazi-Vergleich hochhielt: "1933-1945, wir waren schon mal dort".