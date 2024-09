Heute sollen die Gespräche über die Migrationspolitik weitergehen. Die Bundesregierung hat weitere Kontrollen an den Grenzen angekündigt (Archivbild). (picture alliance / dpa / Patrick Pleul)

Der Fraktions- und CDU-Vorsitzende Merz sprach von widersprüchlichen Regierungs-Angaben und betonte, die Union werde sich nicht auf Relativierungen oder Einschränkungen bei Zurückweisungen einlassen. Faeser hatte gestern Kontrollen an allen deutschen Grenzen ab dem 16. September angeordnet. Sie gab außerdem bekannt, die Regierung habe ein Modell für europarechtskonforme und effektive Zurückweisungen entwickelt. Details nannte sie nicht.

Grünen-Chef Nouripour sieht noch Abstimmungsbedarf auf EU-Ebene

Der Co-Vorsitzende der Grünen, Nouripour, geht davon aus, dass bei dem heutigen Treffen, an dem auch Vertreter der Bundesländer teilnehmen sollen, nicht alle Fragen geklärt werden können. Die europäische Dimension sei in den Forderungen der Union bisher nicht ausreichend berücksichtigt worden, sagte Nouripour im Deutschlandfunk . Der Grünen-Politiker sieht noch Abstimmungsbedarf mit den europäischen Partnern und der EU-Kommission.

Österreich will keine zurückgewiesenen Migranten aufnehmen

Der österreichische Innenminister Karner (ÖVP) sagte der Bild-Zeitung, sein Land werde keine Personen entgegennehmen, die aus der Bundesrepublik zurückgewiesen würden. „Da gibt es keinen Spielraum. Das ist geltendes Recht.“

Karner sagte weiter, er habe den Bundespolizeidirektor angewiesen, keine Übernahmen durchzuführen. Sollten Menschen nicht nach Deutschland einreisen dürfen und von Österreich nicht wieder aufgenommen werden, würden sie im Grenzgebiet stranden.

Nordrhein-Westfalen begrüßt nationalen Alleingang

Nordrhein-Westfalens Landesregierung sieht die von Bundesinnenministerin Faeser geplanten Grenzkontrollen positiv. „Es war allerhöchste Eisenbahn, dass die Bundesregierung klare Kante zeigt“, sagte NRW-Innenminister Reul (CDU) dem „Kölner Stadt-Anzeiger“. Auch wenn er sich „lieber europäische Lösungen wünsche, müssen wir jetzt handlungsfähig sein“.

Kommunen und Landkreise für Begrenzung der irregulären Zuwanderung

Zuletzt hatten sich Kommunen und Landkreise für eine spürbare Begrenzung der irregulären Migration nach Deutschland ausgesprochen. Der Präsident des Deutschen Landkreistages, Sager, sagte im Bayerischen Rundfunk, man brauche Kontrolle darüber, wer ins Land komme. Wenn die nicht gegeben sei, müssten die Grenzen geschützt werden. Die Kommunen seien von der Zuwanderung überfordert. Es fehle an Unterkünften und Personal. Zudem hätten sich die Probleme mit Gewaltkriminalität von Zuwanderern verschärft, erklärte Sager.

Auch der Deutsche Städte- und Gemeindebund tritt für eine Begrenzung der Migration sowie mehr Abschiebungen ein. Es sei richtig, die Anstrengungen zu verstärken, dass Menschen ohne Bleiberecht in ihre Herkunftsländer zurückkehrten, sagte Hauptgeschäftsführer Berghegger der „Rheinischen Post“.

NGOs warnen vor Aushöhlung des Asylrechts

Amnesty International und weitere Nichtregierungsorganisationen sowie Verbände warnten die Bundesregierung vor Einschränkungen des Asylrechts. In Deutschland und Europa Schutz vor Menschenrechtsverletzungen zu suchen, gehöre nach den Erfahrungen des Zweiten Weltkriegs zur DNA der Demokratie, heißt es in einem gemeinsamen Appell. Das Fehlverhalten Einzelner dürfe niemals dazu führen, dass pauschal Menschen stigmatisiert und als nicht zur Gesellschaft zugehörig markiert würden. Der Erklärung zufolge verstoßen Zurückweisungen von Schutzsuchenden an deutschen Grenzen zudem gegen europäisches Recht und menschenrechtliche Grundprinzipien. Es gebe auch keine nationale Notlage, die ein Hinwegsetzen über diese Grundsätze rechtfertigen könnte, lautet die Auffassung der insgesamt 27 Organisationen.

Zu den Unterzeichnern des Appells gehören unter anderem die Diakonie Deutschland, der Paritätische Gesamtverband, der AWO Bundesverband, das Deutsche Kinderhilfswerk sowie die Neue Richtervereinigung.

Transparenzhinweis: In einer ersten Fassung hatten wir fälschlicherweise den 16. Oktober als Beginn der Grenzkontrollen angegeben.

Diese Nachricht wurde am 10.09.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.