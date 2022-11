Energiekosten

In Sachsen-Anhalt etwa gingen gestern laut dem Innenministerium in Magdeburg rund 6.700 Menschen auf die Straße. Insgesamt habe es landesweit 41 Versammlungen gegeben. In der vergangenen Woche habe die Polizei mit rund 7.800 Demonstrierenden bereits eine abnehmende Tendenz verzeichnet. Auch in Thüringen registrierte die Polizei nach Angaben des MDR weniger Menschen auf den Straßen als vor einer Woche. Ähnliche Rückgänge wurden aus Sachsen gemeldet . Für viele dieser Proteste hatten zuletzt auch immer wieder Rechtsextremisten mobilisiert.