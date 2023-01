Wetter

Teils aufgelockert bewölkt, teils Regen oder Schnee

Das Wetter: Im Norden abnehmende Regen- und Schneeschauer. Im Westen Schneefälle, im Bergland teils kräftig. Auch am Alpenrand Schneefälle, dort länger anhaltend. Sonst wechselnd bewölkt, teils sonnig. Minus 3 bis plus 4 Grad. Morgen Wechsel von Sonne und Wolken. Im Westen auch länger sonnig, im äußersten Süden etwas Schnee. Temperaturen minus 4 bis plus 4 Grad.

20.01.2023