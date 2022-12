Wetter

Teils aufgelockert, teils bewölkt

Das Wetter: In der Südwesthälfte Wolkenverdichtung, zum Abend vom Hochrhein bis zum Oberallgäu aufkommende leichte Schneefälle. Im Norden und Osten viel Sonnenschein und trocken. Temperaturen minus 6 bis plus 2 Grad. Morgen in der Südhälfte dichte Wolken und Schnee oder teils gefrierender Regen. In der Nordhälfte aufgelockert bewölkt oder neblig. 1 bis 4 Grad.

13.12.2022