Wetter Teils bedeckt, teils sonnig, 10 bis 22 Grad

Das Wetter: Im Norden und in der Mitte zunächst bedeckt, im Tagesverlauf Auflockerungen. In der Südhälfte sonnig. 10 bis 22 Grad. Am morgigen Montag im Norden wolkig. In der Mitte und im Süden nach Nebelauflösung sonnig oder locker bewölkt. Im Bergland vereinzelt Schauer. 8 bis 23 Grad.

27.03.2022