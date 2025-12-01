Die Vorhersage:
Nachts im Norden und Westen etwas Regen, sonst teils gering bewölkt, teils neblig. Tiefstwerte plus 5 bis minus 6 Grad. Am Tag in der Nordwesthälfte viele Wolken und etwas Regen. Im Osten und Südwesten heiter. Im Rest des Landes gebietsweise ganztägig neblig-trüb. Temperaturen 1 bis 9 Grad.
Die weiteren Aussichten:
Am Mittwoch im Norden und Westen stark bewölkt, gelegentlich Regen. Im Osten und Süden hochnebelartig bewölkt. 4 bis 9 Grad.
Diese Nachricht wurde am 01.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.