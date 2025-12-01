Wetter
Teils bewölkt mit Regen, teils heiter

Der Wetterbericht, die Lage: Die einfließende Meeresluft subpolaren Ursprungs kommt unter Zwischenhocheinfluss. Vom Atlantik nähern sich Ausläfer eines Sturmtiefs.

    Eine Grafik in verschiedenen Blautönen zeigt Symbole für Sonne oder Mond sowie für Wolken und Regen. Darunter steht: Das Wetter.
    Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)
    Die Vorhersage:
    Nachts im Norden und Westen etwas Regen, sonst teils gering bewölkt, teils neblig. Tiefstwerte plus 5 bis minus 6 Grad. Am Tag in der Nordwesthälfte viele Wolken und etwas Regen. Im Osten und Südwesten heiter. Im Rest des Landes gebietsweise ganztägig neblig-trüb. Temperaturen 1 bis 9 Grad.
    Die weiteren Aussichten:
    Am Mittwoch im Norden und Westen stark bewölkt, gelegentlich Regen. Im Osten und Süden hochnebelartig bewölkt. 4 bis 9 Grad.
    Diese Nachricht wurde am 01.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.