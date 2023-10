Morgenstimmung (picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild | Patrick Pleu)

Die Vorhersage:

In der Nordosthälfte bewölkt und gebietsweise Regen. In der Südwesthälfte nach Nebelauflösung sonnig. Höchstwerte im Nordosten 15 bis 20 und im Südwesten 20 bis 24 Grad. Morgen im Nordosten sonnig, ebenso im Südwesten. Sonst bewölkt und am Vormittag etwas Regen. Temperaturen 13 bis 20 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Montag im Norden und Osten bewölkt mit Regen. Im Westen und Süden Durchzug von Wolkenfeldern mit längeren sonnigen Abschnitten. 13 bis 24 Grad, ganz im Süden bis 27 Grad.

