Wetter

Teils bewölkt mit Schauern, im Süden sonnig

Das Wetter: Im Süden und in der Mitte sonnig. Sonst wechselnd bewölkt, in den östlichen Mittelgebirgen sowie in Küstennähe einzelne Schauer. In Bayern lokal auch kräftige Gewitter möglich. Im Norden 18 bis 21 Grad, sonst 22 bis 28 Grad, im Süden bis 35 Grad. Morgen im Norden und in der Mitte wolkig mit sonnigen Abschnitten, an den Küsten vereinzelt Schauer. Im Süden meist sonnig. 18 bis 30 Grad.

14.07.2022